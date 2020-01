One Ok Rock Kembali Konser di Jakarta, Ini Jadwalnya

jpnn.com - BAND rock kenamaan asal Jepang, One Ok Rock dipastikan kembali menggelar konser di Indonesia.

Konser tur bertajuk Eye Of The Storm Asia Tour 2020 itu digelar pada 30 Mei 2020 di Istora Senayan Jakarta.

One Ok Rock baru saja mengumumkan tur Asia 2020 dalam rangka mempromosikan album mereka yang berjudul 'Eye of The Storm' yang dirilis pada 2019 lalu.

Rangkaian tur dunia ini merupakan lanjutan dari kesuksesan tur sebelumnya yang telah diadakan di Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan akan disusul ke Australia dan juga ke Asia pada 2020.

Konser One Ok Rock di Indonesia dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm.

Tiket pertunjukan terbagi dalam 4 kategori mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta yang dijual mulai 20 Januari 2020.

Pada awal 2019 lalu One Ol Rock merilis album 'Eye of The Storm'. Album ini memiliki beberapa single andalan yaitu 'Stand Out Fit In', 'Wasted Nights', dan 'Change'.

Band yang beranggotakan Taka (vokal), Toru (gitar), Tomoya (drum) serta Ryota (bass) menjadi salah grup rock asal Jepang yang sukses mendunia.