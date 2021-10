ORARI Kota Depok Bakal Berikan Beasiswa untuk Peserta Jota Joti, Nih Syaratnya

jpnn.com, DEPOK - Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Cabang Kota Depok Zulkarnain memastikan akan memberikan beasiswa kepada peserta jamboree on the air dan jamboree on the internet (JOTA JOTI). Kegiatan yang digelar Kwartir Gerakan Pramuka Kota Depok itu berlangsung mulai hari ini hingga Minggu (17/10). Total, ada sebanyak 80 peserta dalam kegiatan sekali setahun itu. Para peserta hadir baik secara langsung maupun online. Baca Juga: ORARI Beri Materi Pengenalan Perangkat Radio kepada Anggota Pramuka di Depok "ORARI Depok akan memberikan beasiswa kepada satu pramuka untuk ikut ujian di Kominfo. Itu nanti berlisensi sebagai amatir radio," kata Zulkarnain di Gedung Kwarcab Gerakan Pramuka Depok, Jawa Barat, Jumat (15/10). Menurut Zulkarnain, beasiswa tersebut akan diberikan kepada peserta yang aktif dan berpotensi mengenalkan penggunaan perangkat radio kepada teman-temannya. "Syaratnya, kami akan melihat dalam kegiatan ini mana yang aktif dan punya potensi untuk mengembangkan dan mengenalkan ke kawan-kawannya," ucap Zulkarnain. Baca Juga: Kwarcab Pramuka Kota Depok Menggelar Jota Joti yang Didukung ORARI Zulkarnain menegaskan pemberian materi tersebut dilakukan agar bisa bersaing dengan pramuka negara lain. "Tentunya lebih mencintai tanah airnya. Sekarang lebih kepada kehidupan lebih baik," ucap Zulkarnain.