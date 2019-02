Oscars Hampa Tanpa Pembawa Acara

jpnn.com - Oscars berjalan tanpa host (lagi). Tidak ada atraksi bagi-bagi pizza seperti yang dilakukan Ellen DeGeneres sebagai host pada Oscars 2014. Apalagi atraksi hujan permen ala Jimmy Kimmel pada Oscars 2017.

Keputusan itu datang setelah Kevin Hart, yang ditunjuk menjadi host, mundur karena cuitan lamanya di Twitter tentang kaum LGBT mencuat kembali.

Sebelum ini, Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) hanya sekali menghelat Oscars tanpa host. Tepatnya pada 1989. Rob Lowe, yang saat itu masih berusia 24 tahun, membuka penampilan dengan berperan sebagai Prince Charming untuk Snow White yang meng-cover lagu Proud Mary dari Tina Turner. Penampilan berdurasi 12 menit itu terinspirasi dari pertunjukan musik San Francisco, Beach Blanket Babylon.

Academy Awards ketika itu bisa dibilang berantakan. Penonton sangat bosan dengan opening number yang diproduseri Allan Carr tersebut. Ditambah, AMPAS dituntut Disney karena menggunakan hak cipta Snow White tanpa izin. Namun, lembaga itu tidak gentar melangsungkan lagi Oscars tanpa host.

Oscars 2019 langsung dibuka penampilan Queen dan Adam Lambert. Lambert menggantikan Freddie Mercury dalam membawakan lagu We Will Rock You dan We are the Champions secara medley.

Acara langsung berganti dengan pembacaan pemenang kategori Actress in A Supporting Role. Tina Fey, Amy Poehler, dan Maya Rudolph kebagian menjadi presenter. Kehadiran mereka mencairkan suasana.

''Kami bukan host, tapi bakal berdiri di sini sedikit lebih lama. Jadi, orang-orang yang membaca USA Today besok mengira kami menjadi host,'' ujar Fey membuka obrolan.

Acara mengalir dengan cukup cepat. Setiap presenter lebih bisa mengeksplorasi penampilan di atas panggung. Meski begitu, tetap saja di sisi lain banyak penonton layar kaca yang merasa kosong tanpa kehadiran host. (Washington Post/Hollywood Reporter/adn/c14/nda)