H-1 Oscars 2019 yang Tak Kalah Semarak

jpnn.com - Academy Awards 2019 menjadi penutup parade ajang penghargaan film tahun ini. Ajang penghargaan perfilman tertinggi itu digelar pagi ini, Senin (25/2) di Dolby Theatre, Los Angeles. Sehari sebelum Oscars, ada satu penghargaan ''pemanasan'' lagi yang dilaksanakan. Yakni, Spirit Awards.

Spirit Awards adalah penghargaan khusus film independen. Acaranya berkonsep pesta tepi pantai dan berlangsung pada Sabtu sore waktu setempat (23/2) di Santa Monica.

Lantaran fokus pada film indie, jajaran pemenangnya berbeda jika dibandingkan dengan ajang penghargaan sebelumnya. If Beale Street Could Talk memboyong kategori utama, yakni Best Feature, Best Director (Barry Jenkins), dan Best Supporting Actress (Regina King).

Walau keluar sebagai sutradara terbaik, Jenkins merasa dirinya tidak layak. ''Aku enggak bakal bohong, man. Aku enggak ingin memenangkan piala ini. Aneh rasanya ada di sini,'' kata Jenkins. Di kategori itu, dia menyisihkan empat kompetitor, tiga di antaranya perempuan.

Menurut sutradara Moonlight itu, sutradara perempuan punya potensi sangat apik. ''Jumlah mereka hanya 4 persen dari total sutradara di Hollywood, tapi para sutradara perempuan selalu mampu masuk kompetisi,'' imbuhnya.

Sementara itu, Roma -unggulan Best Picture Oscars- memboyong piala film berbahasa asing terbaik. Kategori aktris terbaik kembali dimenangi pemeran utama The Wife, Glenn Close. Lewat film itu, dia sudah memboyong 11 piala Best Actress di berbagai ajang penghargaan.

Sementara itu, di Dolby Theater, para selebriti mulai berdatangan buat geladi resik. Mengutip USA Today dan People, sesi latihan berlangsung santai. Para presenter datang tanpa riasan.

Bahkan, sebagian memakai setelan olahraga yang nyaman. Misalnya, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Daniel Craig, dan Charlize Theron. Mereka juga mengecek seating plan dan mencari tahu siapa yang duduk di dekat mereka.

Sumber : Jawa Pos