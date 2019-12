OSO: Hanura Kini Bermartabat

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, resmi ditutup, Rabu (18/12) malam. Munas III telah mendaulat Oesman Sapta Odang kembali menjadi ketua umum Partai Hanura 2019-2024 atau lima tahun mendatang.

Teriakan From Zero to Hero menggema ketika sang ketum yang mendapat mandat menyampaikan pidato penutupan Munas III.

“Pada penutupan Munas III ini, yang utama harus dilakukan adalah puji syukur kepada Tuhan karena hanya berkah dan hidayahnya bisa sampai ke musyawarah yang terhormat ini," kata OSO saat menutup Munas III.

Arena Munas dipadati ribuan kader Partai Hanura dari seluruh Indonesia. Ribuan kader yang terdiri dari 34 DPD, 514 DPC, DPP, anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Nuansa oranye mewarnai arena Munas. OSO tampak bersemangat untuk memompa semangat kadernya.

OSO menegaskan Partai Hanura telah mengalami rangkaian sejarah yang panjang. Hanura, kata dia, telah melampaui kesulitan yang hampir merobohkan partai.

“Saat ini kita tegak dan bermartabat dan telah meletakkan dasar serta paradigma baru untuk mulai bangkit dengan From Zero to Hero," ujar OSO di hadapan ribuan kadernya.

OSO mengajak kadernya memulai dari nol, dan bangkit mencapai kemenangan. Ia menambahkan bahwa kekuatan partai adalah kebersamaan. "Kekuatan kita adalah suatu wujud bahwa kita bersama," katanya.

Menurut OSO, ke depan ada agenda politik besar yakni Pilkada Serentak 2020, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024. OSO menegaskan semua kader harus siap dan bisa bekerja sama dalam menghadapi momentum demokrasi itu.