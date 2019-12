OSO: Orang yang Selalu Mengganggu dan Merusak Telah Pergi dari Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang alias OSO memompa semangat kadernya dengan slogan From Zero to Hero, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (17/12) malam.

OSO menegaskan kader harus berbangga hati karena Partai Hanura telah melewati badai dan riak-riak yang telah diciptakan oleh orang yang pernah dibesarkan partai.

"Ingat, jelang Pemilu 2019 lalu partai kena sebuah badai politik yang dahsyat. Badai dan riak yang sebenarnya diciptakan oleh orang yang pernah dibesarkan Partai Hanura," kata OSO.

Menurut OSO, berbagai cara dilakukan untuk mengguncang Partai Hanura. Bahkan, hingga ke jalur hukum. Namun, dia menegaskan, karena kerja keras semua kader, Partai Hanura bisa melewati itu semua. Menurutnya, setelah para pengkhianat dan perusak itu gagal, mereka justru berpindah ke partai lain.

"Orang yang selalu mengganggu dan merusak rumahnya sendiri telah pergi dari partai," ungkap OSO.

OSO menegaskan kader patut berbahagia dan berbangga hati, karena badai telah pergi dan lenyap dari partai. Menurut OSO, Hanura memang sebuah partai yang menjanjikan. Karena itu, dia tidak heran kalau ada orang yang ingin mengganggu bahkan mengambil Hanura.

"Ada orang ingin mengambil merusak Hanura. Bolehkah dia rusak?" tanya OSO tiga kali kepada kadernya. Kompak, kader OSO menjawab tidak.

"Meskipun guncangan, intervensi lebih besar bahkan cara hukum dilakukan, tetapi kita menang. Negara kita negara hukum, itulah kita menang," ujarnya.