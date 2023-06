OTTO dan AkuMaju, Hadirkan Kemudahan Transaksi Lewat Fitur Uang Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Valdo Inc., melalui aplikasi AkuMaju berkolaborasi dengan perusahaan financial aggregator yang tercatat di OJK IKD, PT Indoartha Perkasa Sukses (OTTO) meluncurkan fasilitas Employee E-wallet, untuk memudahkan karyawan dalam pengajuan EWA (Earned Wage Access) dan belanja kebutuhan sehari-hari.

Fitur EWA (Earned Wage Access) di aplikasi AkuMaju memungkinkan karyawan mengambil sebagian penghasilan mereka lebih awal sebelum waktu gajian, kapan saja dan tanpa jaminan. Dengan hadirnya OTTO, proses pencairan dana langsung bisa diterima oleh karyawan melalui Employee E-wallet secara real time.

Selain itu, Employee E-wallet juga memberikan kemudahan akses komprehensif sesuai kebutuhan karyawan melalui produk digital yang disediakan oleh OTTO.

Karyawan bisa melakukan transaksi seperti pembelian pulsa, paket data, voucher games, token listrik, tagihan air dan BPJS, serta pembayaran transaksi QRIS di lebih dari 24,9 juta merchant QRIS yang sudah berpartisipasi.

Melalui kelengkapan fitur yang dimiliki, karyawan juga mendapatkan akses pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah dan langsung diantar ke kantor serta akses pembelian asuransi dan investasi.

“Kami menyambut baik kolaborasi strategis antara Valdo Inc. dan OTTO. Kolaborasi ini merupakan wujud dari misi Valdo Inc. untuk terus meningkatkan inovasi layanan dalam solusi pengelolaan karyawan,” ujar CEO of Valdo Inc., Mark P. Eliasaputra.

CEO OTTO, Denny Dilham menambahkan pihaknya ingin membantu pertumbuhan ekosistem digital di lingkungan kerja dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya para karyawan.

"Hal inilah yang mendasari kolaborasi untuk melengkapi solusi karyawan yang diberikan kepada pengguna Aplikasi AkuMaju. Ke depannya, kami akan terus melakukan pengembangan ke beragam produk digital baik finansial maupun non-finansial yang sesuai dengan kebutuhan para karyawan," tutur Denny.