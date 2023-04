Paket Halabihalal Harper Hotel Palembang, Makan Sepuasnya Mulai dari Harga Rp 150 Ribu

jpnn.com, PALEMBANG - Acara halalbihalal menjadi salah satu tradisi setelah semarak hari raya Idulfitri. Tidak hanya di rumah, masyarakat juga bisa mengadakan kegiatan halalbihalal dengan cara yang berbeda, salah satunya di hotel.

Selain tidak perlu repot mempersiapkan segala sesuatu, Anda juga bisa menikmati halabihalal dengan suasana lebih nyaman.

Nah, bagi yang ingin menggelar halalbihalal di Palembang, Hotel Harper bisa menjadi alternatif pilihan Anda.

Harper Palembang memiliki program promo menarik khusus halalbihalal dengan harga mulai dari Rp 150,000/Pax.

“Harper Hotel Palembang akan menawarkan program halalbihalal untuk para pengunjung yang ingin mempererat tali silaturahminya. Bukan hanya itu, halalbihalal juga bisa menjadi ajang reuni,” ungkap Delannisa Amsin, Public Relation and Marketing Communications Harper Palembang, Selasa (25/04).

Program paket halalbihalal di Hotel Harper berlaku sejak 24 April 2023 hingga 23 Mei 2023 mendatang.

"Pengunjung yang ingin halalbihalal di Harper menggunakan ruangan khusus, serta tersedia buffet makan sepuasnya (all you can eat) dengan berbagai menu makanan andalan kami," kata Delannisa.

Untuk informasi pemesanan para pengunjung bisa menghubungi official Instagram dari Harper Hotel Palembang @harperpalembang atau menghubungi 0813 6815 0680 (reservasi). (mcr35/jpnn)



