Pamer Bokong Seksi, Syahrini Dibilang Mirip Kim Kadarshian

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini kembali bikin warganet terpukau dengan unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam sebuah foto, pelantun lagu Sesuatu itu terlihat memamerkan lekukan tubuhnya dalam balutan handuk putih.

Tampaknya, mantan pasangan Duet Anang Hermansyah itu tengah memanjakan diri setelah menghabiskan weekend dengan berendam di bathtub.

Setelah menikmati momennya seorang diri, dia mengungkapkannya di akun Instagram miliknya.

“Feels So Fresh After Spending An Hour In The Bathub,” tuli Syahrini sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Minggu (17/9).

