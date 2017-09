Pamer Bokong Seksi, Syahrini Dibilang Tak Pakai Celana Dalam

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki tubuh seksi memang idaman semua wanita, begitu Syahrini.

Pelantun lagu Sesuatu itu tampaknya paham betul bahwa kemolekan tubuhnya adalah aset yang harus dijaganya.

Dia pun tak sungkan memamerkan keseksian tubuhnya. Seperti yang terlihat pada foto unggahan di akun Instagram pribadinya.

"I Just Want ... To Thank You For Being My Reason To Look Forward To The Next Day !" tulis Syahrini dalam keterangan foto yang diunggahnya pada Jumat (15/9).

Pada foto tersebut, mantan pasangan duet Anang Hermansyah itu nampak berdiri menatap lurus ke satu arah.

Dia terlihat cantik dalam balutan busana putih yang begitu ketat hingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Seperti, dada juga bokongnya.