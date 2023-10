Panasonic Dapat Penghargaan Most Reputable Companies 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) meraih penghargaan Indonesia Most Reputable Companies 2023 atau Perusahaan Paling Bereputasi di Indonesia 2023, dalam acara Indonesia Original Brands & Most Reputable Companies 2023: Building Great Reputation in the Fast Changing Era: Brands and Companies pada September 2023.

Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan PGI sebagai perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap keunggulan, inovasi, dan kontribusi signifikannya terhadap produk, layanan, hingga aktivitas bisnisnya.

"Kami merasa penghargaan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen yang telah kami jalankan. Penghargaan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kerja keras dan dedikasi dari SDM terbaik PGI," ujar Viya Arsawireja, Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia.

PT PGI telah berkiprah dalam industri elektronik selama lebih dari enam dekade di pasar Indonesia.

Selama itu pula, PGI secara konsisten menyediakan barang elektronik dan peralatan rumah tangga konsumen yang mutakhir.

Tak hanya itu, Panasonic juga sangat memperhatikan layanan purna jual dengan kehadiran 319 jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.

Terdiri dari 51 pusat layanan dan 268 pusat layanan resmi, serta menyediakan aplikasi digital dan chat bot agar bisa terhubung dengan konsumen secara lebih mudah dan cepat, sehingga Panasonic mampu memberikan pelayanan After Sales Service dan kenyamanan maksimal bagi setiap konsumen di seluruh Indonesia.

Selain komitmennya terhadap kualitas dan inovasi, PT Panasonic Gobel Indonesia berdedikasi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.