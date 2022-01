Parlemen Sedunia Akan Berkumpul di Bali, Fadli Zon: Tegaskan Komitmen RI Jaga Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings pada 20-24 Maret 2022. Pertemuan Persatuan Antar-Parlemen sedunia itu akan digelar di Nusa Dua, Bali.

Ketua Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings akan mengangkat tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.

Menurut Fadli, Indonesia akan menggunakan ajang itu untuk menegaskan komitmen terhadap Paris Agreement dan Pakta Iklim Glasgow. "Tegaskan komitmen RI jaga iklim global,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/1).

Paris Agreement merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengurangan emisi karbon dioksida. Adapun Pakta Iklim Glasgow (Glasgow Climate Pact) adalah kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021.

Fadli menjelaskan Indonesia akan mengusung empat isu penting soal iklim pada 144th IPU Assembly. Pertama, menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius.

“IPU akan berupaya mendorong kenaikannya di bawah satu derajat Celsius,” ujar Fadli.

Kedua, meningkatkan kapasitas negara untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim. Ketiga, menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendikung penurunan emisi gas rumah kaca.

“Keempat, mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dan membangun kemitraan serta solidaritas global,” ujar Fadli.(ast/jpnn)