Pat Boonnitipat Tak Menyangka Filmnya Dapat Sambutan Hangat di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara asal Thailand, Pat Boonnitipat, hadir di Indonesia, untuk mempromosikan film How to Make Millions Before Grandma Dies.

Film yang dibintangi oleh Billkin Puthipong itu telah tayang di bioskop Indonesia sejak 15 Mei 2024.

Sampai hari ke-10 penayangannya, film How To Make Millions Before Grandma Dies telah meraih total 1.356.601 penonton.

Pat Boonnitipat pun mengaku tak menyangka film garapannya itu mendapat sambutan dan apresiasi yang luar biasa dari penonton Indonesia.

"Perasaanku sangat campur aduk Sampai sekarang pun masih tidak percaya. Kalau di Thailand kita sudah memprediksi film ini akan banyak penontonnya, tetapi di sini kami tidak menduganya," ujar Pat Boonnitipat di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5).

Film How To Make Millions Before Grandma Dies mengisahkan tentang seorang pemuda bernama M dengan sang nenek.

M (Billkin Puthipong) berupaya merawat neneknya yang sedang sakit kanker dan tinggal sendirian.

Namun, di balik sikap baiknya itu, dia ternyata mempunyai niat terselubung.