Paul Partohap Beri Keunikan dalam Mini Album P.S I LOVE YOU

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Paul Partohap meluncurkan mini album (EP) bertajuk P.S I LOVE YOU.

Mini album keduanya tersebut unik karena berisi 4 lagu yang semua berjudul P.S I LOVE YOU, namun dikemas dengan berbagai versi.

Lagu original P.S I LOVE YOU dari Paul Partohap itu dirilis pada 2022 dan sudah didengar lebih dari 84 juta kali di Spotify.

"This EP means a lot to me. Selain merayakan 1 tahun anniversary lagu P.S. I LOVE YOU, yang sudah membawa karier musik gue ke titik yang enggak pernah gue bayangkan sebelumnya," kata Paul Partohap di Ashta, Jakarta, Rabu (21/6).

Mini album P.S I LOVE YOU dari Paul Partohap diproduksi bersama dengan Warner Music Indonesia dan Arseri Music.

Album tersebut berisi 4 lagu yakni P.S I LOVE YOU versi orisinal, P.S I LOVE YOU (speed up version bersama Sped Up Nightcore), P.S I LOVE YOU (live version), dan P.S I LOVE YOU (featuring Yuna).

Paul Partohap mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan Yuna, musisi ternama asal Malaysia yang sudah go internasional.

"EP ini gue dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Yuna, which is a dream comes true for me. Skill Yuna as songwriter, performer, and also a self-produced artist sudah enggak perlu diraguin lagi," jelasnya.