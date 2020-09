Pegadaian Moncer di Ajang Jakarta Marketing Week, Menteri Erick Dorong BUMN Getol Berinovasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan semua perusahaan pelat merah melakukan inovasi secara konsisten dalam rangka pengembangan usaha di tengah kondisi pandemi sekarang ini.

"Semua perusahaan BUMN Indonesia harus meningkatkan kreativitas, inovasi, sampai leadership, terutama untuk membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat apalagi dengan kondisi saat ini," kata Menteri Erick melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).

Erick menyampaikan itu guna merespons keberhasilan PT Pegadaian (Persero) meraih enam penghargaan Marketeers BUMN Awards 2020 pada ajang Jakarta Marketing Week.

Baca Juga: Pegadaian Borong 6 Penghargaan Marketeers BUMN Awards 2020

Penghargaan untuk PT Pegadaian itu didasari konsistensi BUMN sektor keuangan itu dalam melakukan inovasi bidang pemasaran di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Operasi dan Pemasaran PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, pada dasarnya perusahannya menggencarkan literasi keuangan kepada masyarakat. "Agar mereka mengenal dan memanfaatkan produk-produk Pegadaian,” katanya.

Dalam ajang Jakarta Marketing Week itu PT Pegadaian mengantongi penghargaan untuk enam kategori sekaligus. Perinciannya ialah kategori Best of the Best, The Most Promising Company in Strategic Marketing, The Most Promising Company in Tactical Marketing, The Most Promising Company in Marketing 3.0, The Most Entrepreneurial SOE, dan CMO of the Year BUMN 2020.

Berbeda dari ajang serupa tahun sebelumya, penyerahan penghargaan itu dilakukan secara virtual sebagai salah satu upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Lebih lanjut Damar menjelaskan, Pegadaian di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini terus mengembangkan inovasi dengan mengoptimalkan layanan digital guna memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan distribusi.