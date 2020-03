Pemain Film James Bond, Olga Kurylenko Positif Corona

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hollywood, Olga Kurylenko menyatakan dirinya terinfeksi virus corona alias covid-19.

Pemain film James Bond: Quantum of Salace ini mengumumkan kabar itu melalui akun Instagram miliknya.

“Locked up at home after having tested positive for Coronavirus,” tulis Olga Kurylenko, Senin (16/3).

Perempuan kelahiran Ukraina, 14 November 1979 itu mengaku sakit dalam satu minggu terakhir ini.

Ia bahkan mengaku sempat demam tinggi. ”Fever and fatigue are my main symptoms,” lanjutnya.

Meski begitu, model seksi ini memberikan pesan agar masyarakat tidak menganggap remeh virus corona.