Pembalap Asia, Australia, dan Eropa Ramaikan Muba Supermoto Cup 2019

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, akan menyelenggarakan Muba Internasional Supermoto Cup 2019 di Skyland International Circuit Muba South Sumatera pada 7-8 Desember.

Event yang diikuti pembalap dari Asia, Australia, dan Eropa itu diprediksi meriah dan bakal diramaikan oleh pencinta otomotif. Tujuh negara akan ambil bagian di ajang balap bergengsi ini.

"Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapura, Taiwan, Australia dan United Kingdom," ungkap Ketua Pelaksana Riduan Tumenggung yang juga kreator Skyland Circuit, Selasa (2/12).

Mantan pembalap Grand Prix (GP) 250 cc Doni Tata Pradita bakal turut berpartisipasi untuk mewakili Indonesia di ajang bergengsi yang diinisiasi Bupati Muba Dodi Reza melalui Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata (Dispopar) Muba itu.

“Doni Tata akan mengendarai Husqvarna FC450,” ungkap Plt Kadispopar Muba Muhammad Fariz.

Pembalap asal Sleman tersebut nantinya berada di bawah bendera Team One Six Eight. Fariz melanjutkan, saat ini posisi lintasan di Skyland sudah rampung dan siap dilintasi pembalap Supermoto.

"Tiket nonton tetap gratis sesuai komitmen Pak Bupati Dodi Reza. Penonton juga akan disediakan door prize serta difasilitasi jemputan berupa angkutan bus gratis dari Dishub Muba,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan ajang balap internasional itu.