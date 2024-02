Pemenang Fesbul 2023 Difasilitasi Mengikuti Film Market Clermont-Ferrand International

jpnn.com - JAKARTA - Festival Film Bulanan (Fesbul) mengapresiasi para pemenang Festival Film Bulanan 2023 dengan memfasilitasi keikutsertaan di Film Market Clermont-Ferrand International.

Short Film Festival yang berlangsung pada 2-13 Februari 2024.

Sebelumnya fesbul juga memfasilitasi para para pemenang Festival Film Bulanan untuk partisipasi di Cannes Film Market 2023 lalu.

Adapun film-film yang turut serta dalam pasar film ini antara lain 'Basri & Salma in A Never-Ending Comedy', 'Pepadu', 'Sailum: Song of The Rustling Leaves', 'Romansa Di Balik Pagar Akal', 'Facticity', dan 'Where The Wild Frangipanis Grow'.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno memberikan selamat kepada para pemenang Fesbul 2023.

"Selamat kepada para pemenang, semoga partisipasi di film market Festival Clermont-Ferrand bisa membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pihak bertaraf internasional”, ujar Sandiaga Uno di Jakarta, dipublikasikan Senin (5/2).

Sandi juga menyampaikan keberlanjutan dan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap subsektor film, khususnya film pendek. Fesbul 2024 hadir dengan wajah baru dan menyajikan serangkaian program inovatif.

“Festival film pendek ini diharapkan bisa memberi dampak sosial yang merata dan menjadi pemicu menghidupkan ekosistem perfilman yang mendukung ekonomi hijau, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Terbukti, dalam satu kali produksi film pendek bisa melibatkan setidaknya 30 tenaga kreatif," ujar Sandi.