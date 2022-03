Pemerintah Menghapus HET, Berikut Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru di Alfamart & Indomaret

jpnn.com, JAKARTA - Alfamart dan Indomaret telah menerapkan harga minyak goreng kemasan terbaru setelah pemerintah menghapus harga eceran tertinggi (HET) pada Rabu (16/3).



Berdasarkan pantauan JPNN.com, Sabtu (19/3), Alfamart dan Indomaret di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah menerapkan harga terbaru.



Harga minyak goreng dibanderol mulai dari Rp 26 ribu per liter hingga Rp 47 ribu per pack untuk kemasan dua liter.



Berikut rincian harga minyak goreng di Alfamart:



1. Minyak goreng kemasan merek Sunco dibanderol Rp 26 ribu untuk satu liter dan Rp 44 ribu untuk dua liter.



2. Minyak goreng Bimoli ukuran satu liter dibanderol Rp 20 ribu per pack.



3. Minyak goreng Tropical dijual seharga Rp 24 ribu untuk satu liter dan Rp 43.900 untuk dua liter.



4. Minyak goreng Fortune dijual seharga Rp 20 ribu untuk satu liter dan Rp 46.900 untuk 2 liter.



Salah satu petugas Alfamart bernama Nia mengatakan penerapan harga baru minyak goreng sudah berlaku sejak Kamis (17/3).



Selanjutnya, di Indomaret harga minyak goreng terendah, yaitu merek Amanda dibanderol Rp 20 ribu per liter dan Delima Rp 23.900 per liter.



Kemudian, harga paling tinggi ialah minyak goreng merek Tropical ukuran dua liter dibanderol Rp 51.700.



Selain itu, ada papan pengumuman yang menjelaskan bahwa sesuai dengan edaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No 9 Tahun 2022 Tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Premium.(mcr28/jpnn)