Pemkot Tangerang Kembali Raih Gelar Top Digital Awards, Sudah 4 Kali Berturut-turut

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih empat penghargaan pada ajang kompetisi Top Digital Awards 2021 yang diselenggarakan majalah It Works, Selasa (21/12/2021).

Empat penghargaan tersebut, yakni TOP Digital Implementation 2021 Level Stars 5, TOP Leader on Digital Implementation untuk Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, TOP CIO on Digital Implementation untuk Kepala Dinas Kominfo Mulyani, dan terakhir Top Digital on SmartCity Implementation 2021.

Penganugerahan penghargaan yang diselenggarakan pada Selasa (21/12) bertempat di Raffles Hotel Jakarta, itu merupakan apresiasi atas pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan.

Kepala Dinas Kominfo Mulyani menyampaikan apresiasi atas raihan yang dicapai oleh Pemkot Tangerang.

Dia juga menjadikan penghargaan tersebut sbagai pemacu untuk menyajikan solusi terbaik dalam pelayanan masyarakat kota Tangerang.

Mulyani mengatakan bahwa pemkot bukan hanya mengejar penghargaan tetapi implementasi teknologi yang berjalan di masyarakat yang menjadi fokus utama.

"Ini kali keempat Pemkot mengikuti ajang yang diadakan oleh majalah It Works, dan empat kali berturut-turut Pemkot mendapatkan penghargaan," ungkapnya keterangan pers resmi, Selasa (21/12).

Ia juga menambahkan pada tahun 2022 mendatang Pemkot akan terus melakukan inovasi-inovasi dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan layanan berbasis digital.