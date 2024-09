Penakut, Callista Arum Bagikan Pengalaman Syuting Perjanjian Setan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Callista Arum berperan sebagai Kartini dalam film horor Perjanjian Setan.

Dia mengaku ini kali pertama dirinya bermain dalam film bergenre horor.

Selama proses syuting, perempuan berusia 20 tahun itu harus menghadapi ketakutannya sendiri.

"Aku, sih, aslinya memang penakut," kata Callista Arum saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski penakut, Callista Arum berhasil mengatasi permasalahan tersebut berkat dukungan dari kru dan sesama pemain Perjanjian Setan.

Dia berusaha bersikap profesional sebagai seorang aktris, sehingga tidak menghalangi penampilannya dalam film ini.

"Just go with it saja, karena aku tahu aku lagi kerja dan aku dapat crew dan cast yang supporting jadi happy terus," tuturnya.

Callista Arum merasa beruntung suasana lokasi syuting film tidak terlalu menegangkan.