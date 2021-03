Penampilan Baru Mantan Istri Zumi Zola jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan istri Zumi Zola, Sherrin Tharia menjadi sorotan warganet. Lewat akunnya di Instagram, Sherrin mengunggah kebersamaan dengan dua putranya tanpa menggunakan hijab.

Penampilan baru Sherrin yang tanpa mengenakan hijab menjadi perbincangan.

“With my bodyguards,” tulisnya.

Pada foto lainnya, Sherrin mengatakan, saat ini sumber kekuatan dan semangat hidupnya adalah dua putranya.

"You are my someone. My spirit and energy," ungkapnya.

Oleh karena itu, penampilan Sherrin langsung mencuri perhatian. Ada yang mencibir, ada juga yang memberikan dukungan hingga doa.

Tak sedikit pula yang berharap supaya Sherrin kembali mengenakan hijabnya. Ada pula yang merasa penasaran apa yang membuat dirinya sampai memutuskan tak lagi berhijab.

Sementara, wanita 36 tahun ini memilih untuk tidak mengubris komentar warganet di akun Instagram miliknya terkait keputusannya melepas hijab.(chi/jpnn)