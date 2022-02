Penampilan di Subang Dipadati Lautan Manusia, Tri Suaka Banjir Kritikan

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Tri Suaka disorot seusai video konsenya bersama Nabila Maharani viral dan ramai dikecam publik.

Dalam video yang viral sejak Minggu (30/1) itu, dia memperlihatkan kerumunan massa tanpa menjalankan protokol kesehatan.

Ribuan penonton tanpa mengenakan masker tampak asyik bergoyang menikmati penampilan Tri Suaka di Taman Anggur Kukulu Pagedan Barat, Subang, Jawa Barat.

Hal itu terlihat dalam video unggahan pada akun Kota Subang di Instagram, belum lama ini.

"Subang Terbila-Bila !! Thankyou Subang for the energy !! Where’s next? Kira-kira kota mana lagi yang bakal #terbilabila?" tulis akun Kota Subang, dikutip pada Rabu (2/2).

Akun tersebut juga mengimbau penonton yang hadir agar mematuhi protokol kesehatan.

"Siapa tadi yang desek-desekan di sana??? Tetap jaga prokes ya....," lanjut akun tersebut.

Video itu pun langsung viral dan menuai beragam kecaman lantaran konser tersebut digelar di tengah angka Covid-19 yang meningkat.