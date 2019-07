Penampilan Energik Saxx In The City dan Bocoran Pusakata di Prambanan Jazz

jpnn.com - Hari kedua Prambanan Jazz Festival 2019, Sabtu (6/7) berlangsung meriah. Sejak sore, kemeriahan sudah terlihat di ajang tahunan yang digelar di kompleks Candi Prambanan itu.

Sejumlah penampilan pembuka sukses menghebohkan pengunjung Prambanan Jazz Festival 2019. Salah satu grup yang mencuri perhatian adalah Rida Sita Dewi.

Kelompok vokal ini sukses mengajak penonton Prambanan Jazz Festival 2019 bernostalgia. Sejumlah lagu dibawakan trio berjuluk RSD itu, antara lain Masih Ada, Kepadamu, Ketika Kau Jauh, Satu Bintang Di Langit Kelam, Kusadari, Cintaku Cintamu dan Antara Kita.

Selanjutnya giliran Saxx In The City yang memukau penonton. Trio instrumen yang menggunakan saksofon itu tampil sangat menghibur di area festival. Salah satu lagu yang dibawakan adalah Inikah Cinta yang dipopulerkan ME.

Nicky Manuputty, Damez Nababan dan Tommy Pratomo yang mengawaki Saxx In The City tampil begitu energik. Beberapa kali personel Saxx In The City juga memamerkan skill di sela lagu yang dibawakan.

Beralih ke panggung sebelah, giliran Is 'Pusakata' yang beraksi. Mantan vokalis Payung Teduh itu memberikan beberapa kejutan untuk penonton Prambanan Jazz Festival 2019, salah satunya bocoran album baru.

"Kami bawakan lagu baru juga di samping lagu-lagu yang pernah saya tulis juga. Ada lagu-lagu yang akan lahir di tanggal 30 Juli, album perdana bejudul Dua Buku akan keluar. Ada 12 lagu yang akan lahir," jelas Is.

Dalam Prambanan Jazz Festival 2019, Pusakata memuaskan penggemar dengan sederet lagu. Antara lain, Kehabisan Kata, Jalan pulang, Di Atas Meja, Akad, Untuk Perempuan, serta Aku Kau dan malam.(mg3/jpnn)