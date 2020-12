Penampilan Prilly Latuconsina Curi Perhatian, Rossa Sampai Terkejut

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina baru-baru ini mencuri perhatian publik usai melakukan sesi pemotretan bersama Rio Motret.

Perempuan yang sempat dikabarkan dekat dengan Aliando Syarief ini mengunggah hasil foto tersebut ke akunnya di Instagram.

Dalam foto tersebut, wanita 24 tahun itu tampak berbeda dari biasanya.

Perempuan berdarah Maluku dan Sunda itu tampil dengan rambut bob dan poni depan.

Selain itu, penampilannya makin kece dengan pilihan busana hitam yang dikenakannya.

“Dare to be different! (Berani untuk tampil beda),” tulis Prilly Latuconsina, sebagai keterangan foto.

Tak lama diunggah, potret Prilly Latuconsina langsung menuai beragam komentar dari pengikutnya di Instagram.

Rekan sesama artis pun turut mengomentari. Salah satunya penyanyi Rossa. "Apa Iniii...." tulis Rossa. (ddy/jpnn)