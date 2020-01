Penawaran Menarik Setiap Pembelian Vespa dan Piaggio Selama Januari

jpnn.com, JAKARTA - Genjot penjualan pada awal tahun, PT Piaggio Indonesia menggelar program menarik bertajuk “Live More with New You”.

Program yang berlaku hingga 31 Januari itu memberikan penawaran terbatas, beragam paket menarik bagi yang melakukan pembelian Piaggio Medley dan Vespa GTS Super Tech 300.

Di mana, setiap pembelian Vespa akan ditawarkan paket aksesori hingga Rp 13,2 juta. Sementara pembelian Piaggio Medley, konsumen berkesempatan mendapatkan penawaran eksklusif aksesori senilai hingga Rp 10,4 juta.

"Program ini sebagai komitmen berkelanjutan Piaggio memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dalam keunggulan produk, jaringan diler, suku cadang, dan aksesori, khususnya bagi pencinta produk Piaggio dan Vespa di Indonesia," tulis Piaggio Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (13/1). (mg8/jpnn)

Berikut informasi lengkap mengenai program “Live More with New You”:

Piaggio Medley 150 i-get ABS

Piaggio Genuine Flyscreen

Baca Juga: Piaggio Pertimbangkan Bawa Aprilia GPR250 ke Indonesia

Vespa LX125 i-get FL

Vespa Genuine Helmet – Carbon White

Vespa Glove Black

Vespa S 125 i-get

Flyscreen

Floormat