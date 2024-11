Pencinta Kuliner Merapat, Hotel di Batam Ini Hadirkan Dimsum All You Can Eat

jpnn.com, JAKARTA - Ada kabar menarik nih bagi para pencinta kuliner, khususnya dimsum.

Pacific Palace Hotel di Batam menghadirkan pengalaman kuliner yang unik dan mungkin bisa menjadi favorit para pencinta dimsum, yakni Dimsum All You Can Eat.

Terletak di restoran Golden Palace, Pacific Palace Hotel menawarkan suasana makan yang elegan dengan hidangan dimsum sepuasnya seharga Rp 129 ribu per orang.

Ada berbagai pilihan dimsum berkualitas yang dimasak oleh chef andalan hotel, yang bisa dinikmati oleh pengunjung.

Mulai dari hidangan klasik seperti hakao, siomay, dan ceker ayam, hingga variasi dimsum lainnya.

Semuanya disajikan hangat untuk memenuhi selera para pencinta kuliner Tionghoa.

Selain itu, Dimsum All You Can Eat di Golden Palace juga menyediakan berbagai hidangan pendamping, termasuk steamboat dengan pilihan kuah yang kaya rasa, lengkap dengan sayuran segar, daging, dan seafood.

Menariknya di hotel ini, pengunjung juga dapat mencicipi sushi segar, serta aneka dessert manis seperti puding, kue, dan buah segar.