Pendapatan Film Avengers: Endgame Kalahi Titanic

jpnn.com - Belum ada sebulan tayang di bioskop seluruh dunia, 'Avenger: Endgame' disebut-sebut menjadi film terlaris kedua tertinggi sepanjang masa dengan pendapatan sebesar 2,188 miliar US dolar.

Dilansir dari Hollywood Reporter, Senin (6/5), pendapatan ini telah menyusul film Titanic tahun 1997 silam yang menghasilkan 2.187 miliar US dolar. Film Endgame diketahui telah merapu 145,8 juta US dolar dari dalam negeri dan 282,2 juta US dolar di luar negeri pada akhir pekan kedua.

Sedangkan film yang menduduki urutan pertama terlaris sepanjang masa adalah Avatar (2009) dengan meraup 2,8 miliar US dolar dari boc office global. Avengers: Endgame juga menjadi yang terlaris pada seminggu penayangan, dengan mengumpulkan USD562 juta dari box office global.

Selain itu, Endgame juga menjadi salah satu dari lima film yang meraup lebih dari USD2 miliar. Seperti Star Wars: The Force Awakens (2015) dan Avengers: Infinity War (2018).

Diketahui Endgame meraup 620 juta US dolar di Amerika Utara, menjadi urutan kesembilan untuk pendapatan tertinggi sepanjang masa. Meskipun film ini mengalami pendapatan yang laris manis di box office domestik, namun Endgame tidak mencapai urutan pertama dengan 145,8 juta US dolar di Amerika Serikat.

Film Endgame juga berada di bawah The Force Awakens, yang menghasilkan 149,2 juta US dolar di Amerika Serikat.