Penduduk Miskin di Jateng Menurun, Sebegini Jumlahnya

jpnn.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng) mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi itu per Maret 2022 tercatat 3,83 juta jiwa atau 10,93 persen dari total penduduk.

Menurut Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana, jumlah penduduk miskin tersebut menurun 0,32 persen dibandingkan September 2021.

"Terdapat penurunan penduduk miskin sebesar 102,6 ribu jiwa dibanding jumlah September 2021," kata Adhi melalui siaran pers di Semarang, Jumat (15/7).

Dia menjelaskan penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di perkotaan maupun perdesaan.

Sementara itu, besaran garis kemiskinan per Maret 2022 tercatat sebesar Rp 438.833 per kapita per bulan.

Adhi menyebut tiap keluarga di Jateng memiliki 4,45 orang anggota keluarga.

"Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga miskin sebesar Rp 1.952.118 per rumah tangga miskin per bulan," bebernya.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jateng, antara lain pandemi Covid-19 yang berangsur pulih.