Penerima IBL Awards 2022: NSH dan Prawira Bandung Mendominasi, West Bandits Curi Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - IBL mengumumkan tujuh penerima penghargaan individu jelang playoff 2022.

Dua tim, yakni NSH Mountain Gold Timika dan Prawira Bandung tampak mendominasi dengan masing-masing memborong tiga gelar.

Sejumlah pemain Prawira Bandung yang meraih gelar IBL Awards 2022 ialah Yudha Saputera (Rookie of the Year), David Singleton (Coach of the Year), dan Abraham Damar Grahita (Most Valuable Player).

Adapun NSH diwakili oleh Ruslan (Defensive Player of the Year), Shavar Newkirk (Best Foreign Player), dan Hengki Infandi (Most Improved Players).

Satu penghargaan tersisa jatuh ke tangan Rio Disi dari West Bandits Combiphar yang meraih gelar Sixth Man of The Year.

Wajar melihat Prawira dan NSH banyak meraih penghargaan individu melihat performa kedua tim pada musim ini cukup mentereng.

Prawira di bawah komando David Singleton menjelma menjadi kekuatan menakutkan yang digadang-gadang bisa merusak dominasi Satria Muda Pertamina dan Pelita Jaya.

Adapun NSH yang diasuh oleh pelatih Anthony Garbelotto sangat fenomenal meski bermain dengan satu pemain asing pada musim reguler.