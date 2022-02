Pengabdi Setan 2 Rilis Teaser Poster, Ada Pocong di Jendela

jpnn.com, JAKARTA - Lima tahun setelah kesuksesan film pertama, Pengabdi Setan kembali lagi dengan sekuel yang berjudul Pengabdi Setan 2: The Communion.

Film garapan sutradara Joko Anwar itu merupakan hasil kerja sama Rapi Films dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, dan Legacy Pictures.

Pengabdi Setan 2: The Communion pada hari ini meluncurkan teaser poster.

Teaser poster tersebut menampilkan barang-barang usang seperti koper usang, buku tua, lampu kapal, radio tua, senter dan juga toples berisikan biji-bijian.

Pada bagian jendela, terlihat sosok seperti pocong.

Gambar tersebut tentu punya hubungan erat dengan cerita film Pengabdi Setan 2: The Communion.

Semua akan segera terungkap dalam film yang direncanakan tayang di bioskop pada tahun ini tersebut.

"Saya sangat tidak sabar untuk menayangkan lanjutan dari Pengabdi Setan ini," kata Joko Anwar, Kamis (17/2).