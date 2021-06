Pengakuan Mikha dan Eva Saat Menerima Tawaran Dubber di Film Raya And The Last Dragon

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mikha Tambayong dan Eva Celia langsung mengiyakan tawaran menjadi penyulih suara di film Raya And The Last Dragon.



Mikha mengatakan, dirinya sangat senang sekaligus deg-degan saat mendapat tawaran untuk ikut voice audition.



Sebab, dia sangat menyukai film Raya And The Last Dragon yang mengangkat tema dari Indonesia.



"Jadi, aku enggak pakai pikir dua kali, 'oke aku akan langsung lakukan voice audition'," ujar Mikha Tambayong di Jakarta.



Begitu dirinya dikabarkan lolos dan menjadi dubber untuk karakter Raya, kekasih Deva Mahenra itu pun mengaku bahagia.



"Aku senang banget ketika mendapatkan peran Raya dan film ini adalah pertama kalinya Disney mengangkat budaya Asia Tenggara (ke dalam film animasi)," jelas Mikha Tambayong.



Tak jauh berbeda, Eva Celia mengatakan bahwa dirinya juga merasa senang, deg-degan, sekaligus bangga karena mendapat tawaran menjadi penyulih suara untuk film tersebut.



Namun, dia mengaku sempat kikuk saat pertama kali melakukan audisi untuk mengisi suara dalam film Raya And The Last Dragon.



Sebab, menurutnya, dia sudah lama tak berakting dan biasanya masuk studio hanya untuk rekaman suara.



"Jadi, kayak 'aku bisa enggak ya sudah lama banget engga akting', apalagi ada adegan Namaari yang menguras emosi," kata Eva.



Meskipun begitu, dia menyebut bahwa mengisi suara sebagai sosok Namaari sangat menyenangkan.



"Seru dan deg-degan banget," ucap anak Shopia Latjuba itu.



Film Raya and The Last Dragon menceritakan tentang perjalanan seorang pendekar bernama Raya.



Raya mencari sang naga terakhir yang legendaris untuk memulihkan negeri asalnya, Kumandra.



Dalam perjalanannya, Raya dipertemukan dengan berbagai tokoh lainnya seperti Tuk Tuk, Boun, Little Noi, dan Tong dalam perjuangan mereka melawan kegelapan Druun.



Raya And The Last Dragon dapat disaksikan di Disney Hotstar. (mcr7/JPNN)