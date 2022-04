Pengamat: Warga NU Percaya Erick Thohir Pemimpin Jujur dan Amanah

jpnn.com, JAKARTA - Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir makin menanjak seiring ramainya dukungan yang dibarengi dengan peningkatan tren elektabilitasnya di beberapa lembaga survei.

Terbaru, survei Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) menempatkan Erick Thohir masuk dalam tiga besar calon presiden (Capres) yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU) pada Pilpres 2024.

Direktur Suropati Syndicate Muhammad Shujahri mengatakan pilihan warga Nahdliyin atau NU ke Erick Thohir itu miliki dasar kuat, yakni saling percaya antara Erick Thohir dan warga Nahdliyin.

Erick Thohir juga sudah banyak turun ke lapangan dalam bekerja memimpin kementerian BUMN dan Erick sendiri sadar bahwa kerja-kerjanya harus ditopang oleh masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kemunculan nama Erick Thohir dalam survei di masyarakat Nahdliyin. Nah, ketika turun langsung ke lapangan pak Erick sering kali berkontak langsung dengan warga NU. Maka, wajar jika kedekatan-kedektan itu berlanjut karena adanya hubungan kepercayaan,” kata Muhammad Shujahri, Minggu (10/4).

Menurut Shujahri, bahwa Erick Thohir memberikan perhatian besar kepada NU agar bisa menjadi poros kebangkitan ekonomi nasional melalui program dan kolaborasi antara Kementerian BUMN dan NU.

Apa yang diberikan Erick Thohir dirasakan manfaatnya oleh warga Nahdliyin, sehingga tercermin dari survei CSIIS bahwa salah satu figur dari kelompok Nahdliyin yang diharapkan bisa memimpin bangsa ini ke depan adalah Erick Thohir.

“Warga NU percaya pak Erick adalah pemimpin yang jujur dan amanah,” ucapnya.