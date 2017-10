Pengembang Properti Incar Area di Sekitar LRT

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang properti berlomba-lomba mengincar daerah baru seiring pesatnya perkembangan hunian di daerah penyangga Jakarta.

Secara khusus, pengembang mengincar daerah yang dilewati angkutan massal seperti light rail transit (LRT).

Kawasan baru dengan konsep new home, new city, new shopping destination makin menjadi tren.

Salah satu pengembang yang melakukannya adalah Podomoro Golf View.

Anak usaha Podomoro Golf Land, PT Graha Tunas Selaras, melakukan prosesi tutup atap atau topping off Tower Balsa.

Ini merupakan menara kedua dari rencana 25 menara di atas lahan seluas hampir 60 hektare yang akan dibangun secara bertahap.

“Prosesi ini menunjukkan komitmen kami terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholder serta dalam memenuhi kebutuhan hunian dengan harga terjangkau,” kata Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Cosmas Batubara, beberapa waktu yang lalu.

Hunian terpadu yang terdiri dari 37 ribu unit apartemen itu berada di kawasan hijau alami.