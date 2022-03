Penghapusan Travel Bubble Optimistis Bangkitkan Pariwisata di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghapus travel bubble bagi pelaku perjalanan internasional menuju Bali.

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu merasa yakin kebijakan menghapus travel bubble bisa membangkitkan gairah wisawatan menuju Bali.

Menurut Putu, semua stakeholder pariwisata di Pulau Dewata siap menyambut wisatawan lokal dan mancanegara.

“Bali sudah siap, bandara sudah siap, masyarakatnya sudah siap, destinasi sudah siap, hotel sudah siap, dan semua sudah siap," kata Putu dalam diskusi membahas penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, Senin (14/3).

Selain kebijakan penghapusan travel bubble, DPR di sisi lain mendorong pelaksanaan IPU ke-144 untuk digelar secara fisik.

Putu meyakini agenda berskala internasional tersebut bisa menjadi stimulus menggairahkan industri pariwisata di Bali.

"Cara BKSAP sekaligus parlemen, membantu menyelenggarakan pergelaran akbar yang memiliki banyak efek," kata legislator Daerah Pemilihan Bali itu.

DPR RI diketahui menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144 dengan tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change.