Penghargaan Pelipur Lara untuk Wander Luiz di Tengah Penyembuhan COVID-19

jpnn.com, BANDUNG - Wander Luiz boleh sedang menjalani masa penyembuhan setelah dipastikan terpapar virus Corona atau COVID-19. Namun demikian, ada kabar bagus untuknya setelah performanya yang apik bersama Maung Bandung di tiga laga awal Liga 1 2020, membuatnya meraih dua penghargaan.

Setelah dipantau dan dimintakan pendapat pendukung Persib, Wander Luiz terpilih sebagai Mobil Player Of The Month dan Goal Of The Month edisi Maret 2020 oleh para Bobotoh.

Penghargaan itu didapat lantaran dirinya mendapatkan pungutan suara yang paling banyak dalam polling yang dilakukan akun twitter Mobil, salah satu sponsor Persib. Striker asal Brasil tersebut mendapatkan suara sebanyak 2.627 yang terkumpul pada polling pemain terbaik.

"Pemain bernmor punggung 9 itu unggul atas dua nominasi lainnya, yakni Teja Paku Alam (9%) dan Geoffrey Castillion (3%). Dia menang telak dengan raihan 88 persen suara," bunyi pernyataan resmi Persib.

Sementara itu, terkait pemilihan Goal of The Month dilakukan lewat polling di akun YouTube resmi Persib. Top skor sementara Liga 1 2020 dengan empat gol tersebut mampu meraih poin tertinggi.

Gol pertama Wander Luiz saat menjamu Persela Lamongan di Stadion Jalak Harupat, dipilih oleh 80 persen bobotoh sebagai gol terbaik.(dkk/jpnn)