Penghasilan Kontrakan Menurun, Tukul Arwana: Ya, Situasinya Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Tukul Arwana mengakui pemasukannya dari kontrakan yang dia miliki berkurang semenjak pandemi Covid-19.



Namun, dia memaklumi hal tersebut karena memang situasinya yang serba sulit sekarang ini.



"Pasti ada dong. Ya, situasinya, kan, begini. Keluar masuk (orang yang mengontrak) biasa," ujar Tukul Arwana di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/8).



Dia pun membeberkan berapa persen penurunan pendapatannya dari kontrakan selama pandemi Covid-19.



Tukul memiliki kontrakan sebanyak 200 pintu.



"20 persenlah penurunan di tempat saya semuanya," kata mantan pembawa acara Empat Mata itu.



Tak hanya pemasukannya dari kontrakan yang mengalami penurunan.



Tukul mengaku bahwa semenjak PPKM dirinya juga sudah tak bisa mengambil pekerjaan off air.



Hal itu tentu berdampak terhadap penghasilan pria 57 tahun itu.



Walhasil, Tukul kini hanya mengandalkan pekerjaan dari program televisi.



"Ya, entertainment, kan, biasanya kita off air ada juga ya, PPKM, ya, berhenti," kata pembawa acara Tukul Arwana One Man Show tersebut.



Meskipun begitu, dia mengaku tak stres ataupun terpuruk karena situasi saat ini.



Alasannya, bukan hanya dirinya yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.



"Down sih enggak. Itu, kan, kondisi internasional jadi ya sudah. Jalani saja," tutur Tukul Arwana. (mcr7/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini:



Berita Selanjutnya: Ini Pesan Tukul Arwana Jelang Pernikahan Rizky Billar dan Lesti