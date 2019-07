Pengoperasian Landasan 3 Bandara Soekarno Hatta Bakal jadi Kado Spesial di Hari Kemerdekaan

jpnn.com, JAKARTA - Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) secara teknisi siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019, yaitu setelah Standard Operating Procedure (SOP) disempurnakan dan Sosialisasi kepada para maskapai penerbangan dilakukan.

"Kami akan usulkan paling lambat pertengahan Agustus 2019 secara teknis bisa beroperasi. Sebenarnya sekarang bisa. Tapi saya pikir lebih baik kami sempurnakan SOP nya terlebih dahulu, kami harus sosialisasi dengan maskapai, karena jenis pesawat yang bisa di sini kan belum semuanya," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi menuturkan, dioperasikannya Runway 3 Bandara Soetta pada Agustus nanti menjadi kado spesial di hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya Runway 3 ini dapat membuat kapasitas take off landing bertambah dari 81 menjadi 114 take off landing.

Saat ini, Runway 3 memiliki panjang 2500 meter, namun akan bertambah hingga 3000 meter sampai November 2019.

"Sekarang kemampuan dari Soetta, satu jam itu kira-kira 81 take off-landing. Dengan kapasitas itu, memang kita belum bisa membuat kecepatan jadi lebih baik. Oleh karenanya kita diamanahkan untuk membangun Runway 3 dengan harapan bisa akan tambah menjadi 114 take off-landing. Jadi ada peningkatan level of service-nya," jelas Budi.

Jika Runway sepanjang 3000 meter telah rampung. Maka bisa menambah lagi kapasitas take off-landing hingga 40 persen.

"Sekarang ini 2.500 meter yang telah rampung dan bisa segera digunakan. Nanti kita akan laporkan kepada Pak Presiden. Dalam waktu Bulan September atau Oktober sudah menjadi 3.000 meter dan naik menjadi 40 persen itu bisa diilustrasikan kira-kira menjadi 100 juta penumpang per tahunnya," tandas Budi.(chi/jpnn)