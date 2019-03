Penguin Indonesia Bangkitkan Semangat Anak-Anak Penderita Kanker

jpnn.com, JAKARTA - PT Penguin Indonesia berkomitmen menjaga kesehatan masyarakat Indonesia melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Kali ini Penguin menyambangi anak-anak yang menderita kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Cempaka Putih, Jakarta.

Mengusung tema Together, We can, Penguin berharap kegiatan itu menyebarkan harapan bagi seluruh calon penerus bangsa.

Head of Marketing Communications and Customer Care Penguin Indonesia Andi Hermawan mengatakan, acara itu merupakan wujud kepedulian Penguin Indonesia dalam memperingati Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh setiap 15 Februari.

Kegiatan diisi dengan unjuk kreativitas dan berbagi keceriaan melalui lomba mewarnai gambar tangki air dan lainnya.

Tidak hanya itu, Penguin Indonesia juga memberikan sejumlah bantuan berupa standing bin Penguin, sembako, dan juga peralatan tulis.

Andi menjelaskan, program CSR ini guna mendukung dan memberikan energi positif kepada anak-anak penderita kanker.

"Kami juga menyebarkan semangat kepada penyintas kanker dan keluarga dari para penderita. Selain itu, juga mengembalikan senyum ceria anak-anak,” kata Andi, Rabu (6/2).