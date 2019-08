Penurunan Harga Tiket Pesawat Belum Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

jpnn.com, SURABAYA - Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Jawa Timur mengharapkan penambahan penerbangan langsung alias direct flight dari mancanegara ke beberapa kota selain Surabaya.

Pasalnya, saat ini arus kunjungan wisatawan asing ke Jatim belum maksimal.

Ketua Asita Jatim Arifudinsyah mengatakan, bandara di Banyuwangi dan Sumenep mampu melayani penerbangan langsung dari luar negeri. Namun, hanya penerbangan dengan pesawat kecil.

’’Di bandara internasional Surabaya, frekuensi direct flight-nya kurang,’’ ucapnya, Kamis (1/8).

Dengan menciptakan rute penerbangan langsung ke Banyuwangi dan Sumenep, kunjungan wisatawan asing ke Jatim bakal bertambah.

Mengapa sektor pariwisata Jatim mengandalkan turis mancanegara? Menurut Arif, meskipun sudah turun, harga tiket pesawat untuk rute domestik belum bisa meningkatkan kunjungan wisatawan.

Apalagi, saat harganya melambung tinggi beberapa waktu lalu, sektor pariwisata terdampak sangat serius.