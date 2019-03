Perempat Final Liga Champions: Barcelona vs MU, Tottenham Ketemu City

jpnn.com, NYON - UEFA baru saja merampungkan undian perempat final Liga Champions di House of European Football, Nyon, Jumat (15/3) sore WIB.

Pengundian yang dibantu mantan kiper Inter Milan Julio Cesar itu menghasilkan big match Barcelona versus Manchester United.

Satu-satunya pertemuan antara dua klub Inggris ialah Tottenham melawan Manchester City. (adk/jpnn)

Perempat final

Ajax vs Juventus

Liverpool vs Porto

Tottenham Hotspur vs Manchester City

Barcelona vs Manchester United

Semifinal

Tottenham Hotspur/Manchester City vs Ajax/Juventus

Barcelona/Manchester United vs Liverpool/Porto

???? Here is the road to Madrid... #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019