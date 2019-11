Peretas Akun Instagram Luna Maya Sempat Minta Tebusan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya bisa bernapas lega setelah akun Instagram miliknya sudah berhasil kembali pasca-dihack orang tidak bertanggung jawab.

Kabar bahagia itu langsung dikabarkan Luna lewat Instagram Story miliknya.

“Finally I’m back! Big thank you to mba @tussyhapsary and @instagram,” tulis Luna.

Mantan kekasih Ariel Noah ini juga sudah mengganti profil dan unggahan terakhir si hacker, yang menyebut dari komunitas hacker di Turki.

Luna menuturkan dirinya sempat pusing karena ulah hacker tersebut.

Dia mengatakan Instagramnya di-hack sejak pukul 15.00 WIB Minggu (10/11) hingga sekira pukul 00.00 WIB, Senin dini hari (11/11).

Kejadian ini berawal saat dia menerima SMS yang mengatasnamakan dari Instagram dan menyebut Luna telah mengunggah postingan yang bermasalah dengan copyright.

Kemudian, Luna diarahkan untuk masuk ke link yang diberikan.