Perhatikan 5 Hal ini Sebelum Ibu Hamil Melakukan Facial

jpnn.com - Facial memang bisa memanjakan diri, bahkan saat kehamilan berlangsung. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk memastikan bahwa jenis perawatan untuk kulit ini tetap aman, seperti:

1. Bertanya kepada klinik atau tempat Anda facial adakah staf yang pernah menangani klien yang hamil.

2. Berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan facial.

3. Periksa ulang apakah produk yang digunakan aman atau tidak.

4. Hentikan sesi facial jika kulit mengalami iritasi.

5. Hindari menggunakan senyawa kimia yang bersifat mencerahkan kulit.

Facial yang dilakukan saat hamil memang termasuk aman untuk dilakukan. Namun, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan facial.

Menurut sebuah penelitian dari The College of Family Physicians of Canada, ada beberapa senyawa kimia yang patut dihindari oleh para ibu hamil, seperti:

Retinol yang telah dibuktikan dapat meningkatkan risiko cacat lahir

Batu panas karena bisa meningkatkan suhu tubuh secara tiba-tiba.

Dengan begitu, Anda tidak lagi perlu khawatir ketika memanjakan diri dengan facial jika semuanya direncanakan dengan baik.

Jangan lupa juga untuk meminta mereka agar tidak terlalu menggunakan kekuatan ketika melakukan pijatan.(HelloSehat/jpnn)