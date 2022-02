Perhiasan Tak Hanya Mempercantik, Tetapi Menampilkan Versi Terbaik Wanita

jpnn.com, JAKARTA - Perhiasan tak hanya untuk mempercantik diri, tetapi juga sebagai simbol pernyataan sikap dan makna di setiap desainnya.

Hanum Nurhaliza, Head of Marketing Larasatie Indonesia mengatakan bahwa perhiasan yang digemari kalangan muda memiliki simbol perjuangan di dalamnya.

"Melalui perhiasan yang didesain secara original, Larasatie mendukung wanita Indonesia mencapai versi terbaik dalam dirinya," kata Hanum Nurhaliza, dalam keterangan tertullis, Sabtu (5/2).

Hanum mencontohkan desain terbaru Larasatie, yakni Nirmala yang dibuat sebagai simbol perlawanan terhadap body shaming.

"Kami ingin membantu wanita Indonesia menunjukkan diri dengan berani dan keunikan masing-masing," tutur Hanum.

Menurut Hanum, perhiasan Larasatiie terlahir dari dasaar pemikiran dan tanang terampil wanita Indonesia.

"Curated by Woman, Dedicated for Woman to Empower Woman," kata Hanum.

Larasatie, lanjut Hanum, juga bagian dari gerakan mendukung perempuan karena 2,5 persen pendapatan akan didonasikan ke komunitas wanita.