Perhimpunan Profesi Pilot Terus Kampanyekan Keselamatan Penerbangan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia (PPPI) Capt. Rizki Budimansyah Juzar mennegaskan aktivitas Kampanye Keselamatan Penerbangan selama 4 hari menjadi tolok ukur tentang seberapa penting informasi keselamatan penerbangan yang harus selalu diinformasikan kepada masyarakat Indonesia. Langkah ini penting demi terealisasinya penerbangan yang aman, nyaman dan kondusif.

“Kampanye Keselamatan Penerbangan (Aviation Safety Campaign) akan menjadi fokus program PPPI untuk tetap terus disampaikan kepada masyarakat secara luas. Melalui acara ini, diharapkan mengerti bahwa keselamatan penerbangan dimulai dari diri sendiri agar dinamika penerbangan Indonesia menjadi lebih aman, nyaman dan kondusif,” tegas Ketua Umum PPPI Capt. Rizki Budimansyah di sela-sela acara Aviation Safety Campaign 4.0 bertema “Aviation Safety Starts with me” yang berlangsung di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (22/1/2020).

Menurut Rizki, untuk menyampaikan informasi kampanye keselamatan, PPPI dan PT Ruang Imajinasi akan tetap terus mengembangkan sebuah aplikasi keselamatan penerbangan yang dapat mempermudah aktivitas di Bandara sebelum membeli tiket pesawat.

Lebih lanjut, Rizki mengatakan pada hari ketiga, Rabu (22/1/2020) Acara Kampanye Keselamatan Penerbangan, PPPI menghadirkan pilot-pilot senior seperti Capt. Arthur Jowena, Capt. J.I.F Sapulete dan Capt. Yos Susiono sebagai narasumber pada sesi Talkshow tentang Keselamatan Penerbangan. Tidak hanya masyarakat umum, para siswa STPI Curug, Airnav Indonesia dan ATC pun ikut berinteraksi pada sesi tersebut.

“Capaian Kampanye Keselamatan Penerbangan pada Hari ketiga yang dilakukan oleh PPPI & IATCA sudah menyampai 2.543 orang yang mendapatkan informasi keselamatan penerbangan. PPPI akan terus mengampanyekan Keselamatan Penerbangan di Indonesia. Selanjutnya, Aviation Safety Campaign akan berlabuh di Bandara Internasional Juanda Surabaya pada bulan April mendatang, dan Sultan Hassanudin Makassar.

Sebelumnya, Rizki mengatakan makin berkembanganya teknologi penerbangan dunia, PPPI memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas para anggotanya demi kenyamanaan dan keselamatan bagi para pengguna jasa penerbangan.