Perhutani Raih 2 Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Perum Perhutani meraih dua penghargaan di acara BUMN Entrepreneurial Marketing Award (BEMA) 2024, yang digelar oleh MarkPlus, Inc di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (15/5).

Direktur Keuangan Perhutani Dewi Fitrianingrum mendapat penghargaan atas dedikasinya sebagai direksi perempuan di perusahaan BUMN yang banyak berperan dalam proses transformasi BUMN.

Dewi menuturkan penghargaan ini bukan hanya ditujukan untuk dirinya, tetapi juga untuk Perum Perhutani yang menjunjung tinggi integritas dalam upaya transformasi BUMN.

“Mewakili Perum Perhutani kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami, semoga dengan penghargaan ini, kami bisa mengembangkan bisnis dengan lebih optimal,” harapnya.

Sementara itu Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya menjelaskan acara BUMN Entrepreneurial Marketing Award ini merupakan ajang pemberian penghargaan bagi para pemasar/marketeers di kalangan BUMN maupun anak perusahaan BUMN, baik secara korporasi maupun individual.

BUMN Entrepreneurial Marketing Award (BEMA) 2024 dengan judul “Transformasi Berkelanjutan” menyasar pada transformasi BUMN di era teknologi di masa mendatang.

“Tahun ini temanya Human+Tech = Impact, artinya human itu harus mengontrol teknologi, karena teknologi itu tidak bisa dihindari seperti AI yang saat ini berbahaya sekali jika tidak dikontrol oleh human,” jelasnya.

Perum Perhutani juga mendapatkan penghargaan di bidang pemasaran sebagai The Most Promising Company In Strategic Marketing.