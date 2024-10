Peringati World Heart Day, Nutrive Benecol Gandeng Apoteker Edukasi Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melansir hingga tahun 2023, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian tertinggi di tanah air.

Oleh karena itu, pada peringatan World Heart Day setiap tanggal 29 September menjadi penekanan betapa pentingnya selalu menjaga kesehatan jantung.

Data Global Burden of Disease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2014-2019 juga menunjukkan bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Situasi Ini makin mengkhawatirkan dengan meningkatnya prevalensi serangan jantung pada usia muda.

"Kolesterol jahat (LDL) yang menumpuk di pembuluh darah menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit jantung," kata Dr. dr. Libriansyah, MM. Sp.PD, K-EMD, FINASIM dari Divisi Endokrin, Metabolik, Diabetes RSPAL dr. Ramelan Surabaya, Sabtu (11/10).

Kolesterol adalah lemak penting yang diproduksi secara alami oleh tubuh untuk membantu produksi hormon, vitamin D serta asam empedu untuk mencerna lemak, namun, akan menimbulkan masalah jika levelnya dalam darah terlalu tinggi.

“Kadar kolesterol yang terlalu tinggi, terutama Low Density Lipoprotein (LDL), dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, " ungkapnya.

Sebaliknya, High Density Lipoprotein (HDL) berperan penting dalam membersihkan pembuluh darah dari kolesterol berlebih dan mengembalikannya ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh.

Selain LDL dan HDL, yang sering disebut sebagai “kolesterol jahat” dan“kolesterol baik”, ada juga trigliserida yang juga perlu dijaga agar tetap normal.