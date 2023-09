Peringkat Universitas Australia di Dunia Pada Tahun 2024 Menurun

Peringkat universitas Australia di tingkat global menurun dengan hanya satu di antaranya diperkirakan mampu bertahan dalam kelompok 50 besar tahun depan.

Ini berdasarkan temuan Times Higher Education World University Rankings yang baru merilis daftar tahun 2024, dengan membandingkan dan mengurutkan 1.904 universitas di 108 negara dan teritori.

Meski universitas dengan peringkat tertinggi di Australia seperti University of Melbourne tetap berada di peringkat 34, lebih dari dua pertiga universitas lokal Australia turun peringkat.

Inilah yang perlu Anda ketahui.

Apa saja universitas dengan peringkat teratas di dunia?

Pertama: Universitas Oxford, Inggris

Universitas Oxford, Inggris Kedua: Stanford University, AS

Stanford University, AS Ketiga: Massachusetts Institute of Technology, AS

Massachusetts Institute of Technology, AS Keempat: Harvard University, AS

Harvard University, AS Kelima: Cambridge University, Inggris

Anda dapat melihat daftar lengkapnya di situs Times Higher Education World University Rankings.

Bagaimana kinerja universitas di Australia?

Australia memiliki enam universitas yang masuk dalam 100 teratas dan 11 universitas dalam peringkat 200 teratas.

Penurunan peringkat University of Adelaide adalah yang terjauh, hingga keluar dari kelompok 100 teratas setelah turun 23 peringkat.

Lima universitas di Australia berhasil menduduki peringkat 100 teratas: University of Melbourne, Monash University, University of Sydney, Australian National University, dan University of Queensland.