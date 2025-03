Perjalanan Wisata Meningkat, Tokio Marine Indonesia Perkuat Kerja sama Dengan Travel Agent

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) menggelar acara Travel Agent Kick Off 2025 bertajuk 'Growing Stronger Together' di The Terrace Senayan Avenue, Jakarta Selatan.

Acara ini dihadiri lebih dari 50 perwakilan travel agent dan segenap jajaran direksi dan management TMI, yaitu Sancoyo Setiabudi, President Director TMI; Ahmad Khomaini, Head of Affinity & Financial Institution TMI.

Kemudian Djoko Mulyono, Head of Product Development TMI; Hafizh Prasetya, Head of Affinity TMI; serta Foster Kurniawan selaku Chief Technology Officer TMI; dan Edward Jusuf selaku CEO PT. Reka Sinergi Pratama (OPSIGO).

"TMI berkomitmen penuh untuk mendukung bisnis perjalanan melalui asuransi perjalanan, dengan produk kami, yaitu Asuransi Tokio Marine Travel Partner (TMTP), yang dirancang mendukung perkembangan bisnis agen perjalanan di Indonesia. Selain itu, untuk memudahkan para travel agent dan memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan, Tokio Marine Indonesia menjalin kemitraan dengan OPSIGO, sebuah perusahaan rintisan di bidang Travel Technology," ujar Sancoyo.

Beroperasi di Indonesia sejak 1975 dan memasuki usia emasnya yang ke-50, TMI berhasil mencatat premi bruto sebesar Rp2,3 triliun, tumbuh 3,1 persen year on year pada Desember 2024.

TMI juga telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 80 Travel Agent dan memiliki lebih dari 200 ribu pelanggan aktif. Selain itu, TMI telah memproses 655 ribu klaim dengan total klaim yang dibayarkan mencapai Rp1,15 triliun.

“Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait di industri perjalanan. Saat ini, kami juga sudah bekerja sama dengan All Nippon Airways (ANA), di mana pelanggan dapat membeli asuransi perjalanan TMI melalui situs web ANA. Secara berkesinambungan, kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan kolaborasi dengan para agen perjalanan dan mitra bisnis untuk memberikan literasi bagi masyarakat," kata Ahmad Khomaini.

Ahmad menambahkan TMI akan mengembangkan fitur khusus untuk menangani klaim asuransi perjalanan.