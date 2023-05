Perluas Jangkauan ke Indonesia Timur, Mobil Lubricants Bangun RDC di Makassar

jpnn.com, JAKARTA - PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI) melalui lini merek Mobil Lubricants untuk sektor Business to Business (B2B), meresmikan Regional Distribution Center (RDC) di Komplek Pergudangan Parangloe Indah Makassar, Selasa (23/5).

Peresmian RDC guna memperkuat supply chain produk khusus Mobil Lubricants untuk pendistribusian di wilayah timur Indonesia.

Peresmian dihadiri langsung oleh perwakilan PT EMLI, distributor, dan perwakilan dari PERTAABI.

Acara itu sekaligus memperkenalkan fasilitas dan teknologi RDC, kepada para pemangku kepentingan mengenai penanganan dan pengelolaan produk-produk sebelum didistribusikan kembali.

“Kami memiliki keyakinan untuk memberikan tingkat layanan tertinggi kepada pelanggan PT. EMLI dengan memanfaatkan keahlian kami dalam manajemen logistic, dan rantai pasokan. Kami juga berkomitmen untuk mengoperasikan jaringan distribusi yang efisien, dan efektif," kata President Director PT. EMLI Syah Reza.

"Kami akan selalu berusaha untuk menciptakan budaya perbaikan terus-menerus, inovasi dan kerja tim secara berkesinambungan."

Saat ini, total 6 RDC dari PT. EMLI telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menjangkau distribusi produk dan layanan di wilayah barat dan timur Indonesia, dan sebagian besar telah tersertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001.

Semua RDC juga telah dilengkapi dengan fasilitas sistem Racking, Reach Truck, dan sistem manajemen inventaris di bawah SAP, dan didukung dengan sistem manajemen gudang untuk mengelola inventaris dengan basis FEFO (First Expiry First Out).